رئيس «الطبية الأوروبية»: متلازمة ما بعد كورونا تشمل الروماتيزم وتؤثر على الذاكرة

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، اليوم، إن أعراض ما بعد كورونا تكون جسدية أو نفسية، مثل الروماتيزم وأمراض العضلات والظهر والمفاصل، كما ذكر أن أعراض ما بعد كورونا من الممكن أن تؤثر على الذاكرة؛ لأن كورونا يقلل نسبة الأكسجين في خلايا جسم الإنسان وخاصة في الجهاز العصبي والعضلات، وبالتالي فإن المصاب يشعر بالتعب.

وأضاف عودة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، أن كورونا تصيب المتوكوندريا التي تعتبر الجهاز التنفسي لكل خلية.

التطعيم ضد كورونا في إيطاليا وأوروبا سنويا

وأضاف عودة، أنه يجب علينا الحرص على زيارة الطبيب والتشخيص وخاصة فيما يتعلق بالناحية النفسية؛ لأنها تؤثر في الحالة الصحية للمصابين والمتعافين من كورونا، مؤكدًا أن التطعيم ضد كورونا في إيطاليا وأوروبا يكون سنويا وفقا لنوع المتحورات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، كما أن نهاية فيروس كورونا تكون في يوليو أو أغسطس المقبلين، وهو ما يعني استمرار التعايش معه، ويحصل 70% من سكان العالم على التطعيمات؛ إذ تم تطعيم 55% من سكان العالم بجرعتين، وانتهاء الفيروس يعني تحوله من وباء أو جائحة إلى فيروس يتم التعايش معه.

85 % من مصابي كورونا حول العالم لا يعانون من أعراض

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، بأن 85% من مصابي كورونا حول العالم لا يعانون من أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة فقط، مشددًا على أن الفيروس يُعالج بطرق نفسية، وبالتالي يجب تجنب الرعب والخوف: «ننادي منظمة الصحة العالمية بأن توزع الدول الغنية اللقاحات على الدول الفقيرة، ونحن بحاجة إلى مضاعفة معدلات التوزيع 5 مرات».