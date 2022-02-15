أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إنّ أسعار الدواجن واصلت الحفاظ على أسعارها لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجلت ارتفاعا في نهاية الأسبوع الماضي في بعض مشتقاتها، ودائما ما يهتم الكثيرين بأسعار الدواجن نظرا لأنها من الأطعمة المفضلة للكثيرين، خاصة مع عدم غلاء أسعارها في مواجهة باللحوم الحمراء، ما يدفع الكثيرين لشرائها.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبحث عن الدواجن، تستعرض الوطن فيما يلي أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفق لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 30 إلى 31 جنيهًا، للكيلو جرام لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 37 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

وواصلت أسعار البيض الحفاظ على أسعارها أيضا، حيث تراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها ويصل حتى 65 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في عدد من المحلات التجارية الكبري بمنطقة الدقي، والأسواق الشعبية في منطقة إمبابة، وجاءت الأسعار كما يلي.

سجل سعر البانيه اليوم نحو 90 جنيهًا للكيلو جرام، وبلغ سعر الشيش طاووق اليوم نحو 45 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وسجل الكيلو جرام من الأوراك اليوم لنحو 38 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 24 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام لنحو 70 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الشيش طاووق متبل نحو 49 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 67 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس، إلى نحو 97 جنيهًا.