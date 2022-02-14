الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضرر طفل من رجل شرطة بقسم مينا البصل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً طفلا صغيرا يتضرر من أحد رجال الشرطة بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية لقيام الأخير بضبط والد ووالدة الطفل مناشداً التدخل لإطلاق سراح والدى الطفل، كما يظهر الشاكى بالفيديو المشار إليه حاملاً كارنيه تحقيق شخصية له بالمعاش منسوبا صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

بالفحص تبين قيام والد الطفل المشار إليه بسرقة مبلغ مالى من مشغل ملابس ملك إحدى السيدات، التى قامت بالإبلاغ عن واقعة السرقة وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل" وتم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.