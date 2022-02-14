اتحاد الكرة: نتمنى ألا يقل عدد جماهير مباراة السنغال عن 60 ألف مشجع

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اليوم، إن اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، استقروا على إقامة مباراة مصر والسنغال في مارس المقبل، على استاد القاهرة، موضحًا أنه يتم إرسال كافة المراسلات المهمة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للحصول على كافة الموافقات الخاصة بأعداد الجماهير والإجراءات الاحترازية وكافة الإجراءات العادية التي تخص المباريات المهمة بشكل عام؛ بهدف الوصول للموافقات النهائية.

أهمية إقامة مباراة منتخب مصر والسنغال في استاد القاهرة

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أنه تم اختيار استاد القاهرة لأنه يمثل أهمية كبيرة للجماهير المصرية؛ كونه شاهدا على إنجازات المنتخب المصري والبطولات في تاريخ الكرة المصرية، معربًا عن تمنياته أن تكون نتيجة المباراة المقبلة إيجابية للمنتخب المصري، حتى يشعر الفراعنة بحضن استاد القاهرة؛ نظرا لارتياح المنظومة كلها لاستاد القاهرة؛ لتمتعه بمواصفات فنية مطلوبة؛ من أرضية ملعب وغيرها خاصة مع الشتاء الشديد الذي شهدته مصر وعدم جاهزية أراضي استاد الإسكندرية.

تحديد أعداد الجماهير

وعن أعداد الجماهير المتوقعة، أوضح رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن تحديد أعداد الجماهير يُعد من اختصاص كافة الجهات المعنية، وفور تحديد العدد يعلن ذلك أمام الجماهير، موضحًا أنه يتمنى امتلاء استاد القاهرة بالجماهير، مشيرا إلى أن طاقته الاستيعابية 72 ألف كرسي، ولكن ذلك يتوقف على الموافقات الأمنية والإجراءات الاحترازية، لكن على أي حال لا نتمنى أن تكون أقل من 50: 60 ألف مقعد للجماهير، موضحًا أن البنية التحتية لمصر بعد استضافتها لبطولات أصبحت ذات جاهزية كبيرة لتنظيم مثل هذا الحدث المهم.