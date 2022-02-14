الأمن يعثر على جثة مسنة برشاح في منشأة القناطر ويوزع نشرة بمواصفاتها

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة مسنة برشاح في منشأة القناطر بالجيزة، وجار تكثيف التحريات لكشف هويتها، وتوزيع نشرة تحمل مواصفاتها على الأقسام الشرطية، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ يفيد بالعثور على جثة ملقاة برشاح

تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ملقاة برشاح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة مسنة، لا توجد بها إصابات ظاهرة.

نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وجار فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى توزيع نشرة بأوصاف السيدة بين الأقسام الشرطية، للتوصل لهويتها، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.