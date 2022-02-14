حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا في عيد الحب

اليوم يحتفل الكثيرون من المحبين والعشاق بعيد الحب، ومنهم مواليد برج القوس المعروفون بالرومانسية المفرطة، وبأنهم أكثر الشخصيات التي تتفانى من أجل العائلة، كما أنهم يحاولون التعبير عن حبهم للطرف الآخر بشتى الطرق المختلفة، فهو يتقبل الشريك كما هو بعيوبه ولا يسعي لتغيره، كما أنه يمتلك شخصية قوية وقيادية منطلقة تحب السفر والمغامرة والبحث عن كل ما هو جديد، ويمكن الاعتماد عليه بشكل كلي.

صفات مواليد برج القوس

امرأة برج القوس من الشخصيات الصبورة، والتي تتحمل المسؤولية لأقصى حد، فهي يمكنها إثبات ذاتها بسهولة في مجال عملها، كما أنها قادرة على الإبداع، وعلى المستوى العاطفي، فهي تقدر حالها، ودائمًا تبحث عن رضا الشريك، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون مندفعة ومتهورة، وقد تتسرع في قراراتها وهو ما يجعلها على خلاف دائم مع الآخرين.

وفي عيد الحب، يقدم موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج القوس حظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي في الفالنتين، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس «مهنيًا»

وتوضح خبيرة الأبراج أن اليوم يكون القمر في منزل الحظ لمواليد برج القوس يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور.

حظك اليوم برج القوس «عاطفيًا»

بينما على الصعيد العاطفي يكون الوضع الفلكي يمنحك مشاعر إيجابية وطاقة ونشاطا.

مشاهير برج القوس

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الروائي الراحل نجيب محفوظ، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وبراد بيت والفنانة لبلبة والفنانة شويكار، والممثل الأمريكي براد بيت، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، والممثلة والمغنية سكارليت جوهانسون، والفنانة علا غانم، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان عاصي الحلاني، وناصر القصبي.