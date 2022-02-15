تطعيم 2500 طالب بلقاح كورونا في مدارس الثانوي بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه بسرعة الانتهاء من تطعيم الطلاب والطالبات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جنوب سيناء من المحافظات السباقة في تطعيم الطلاب، وبدأت بالفعل قبل امتحانات نصف العام، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع استمارات علي الطلاب والطالبات للحصول على موافقة ولي أمر التلميذ على الجرعتين الأولى والثانية.

2500 طالب وطالبة حصلوا على اللقاح

أكد «عقل» أن الإدارات التعليمية قامت بتوزيع الاستمارات على الطلاب والطالبات قبل بداية امتحانات نصف العام، وجرى تطعيم 2500 طالب وطالبة بالجرعة الأولى، والبعض منهم حصل على الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التطعيم بالجرعة الثانية توقف خلال إجازة نصف العام، ومن المقرر أن يستأنف الأسبوع المقبل، مناشدا أولياء الأمور بالموافقة على حصول أبنائهم على اللقاح لحمايتهم من العدوى.

استهداف تطعيم 6000 طالبة وطالبة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن أعداد الطلاب المستهدف حصولهم على لقاح كورونا في مدارس جنوب سيناء، 6000 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بكل أنواعها.

أضاف أن كل العاملين في القطاع التعليمي سواء مدرسين أو عمال أو إداريين حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية بنسبة 100%، والبعض منهم حصل على الجرعة التنشيطية الثالثة.