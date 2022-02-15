الفرق بين سكن مصر ودار مصر وجنة.. اعرف مساحات الشقق والمقدم

يتساءل العديد من المواطنين، خلال الفترة الحالية، عن ما الفرق بين سكن مصر ودار مصر وجنة، بالتزامن مع بدء التسجيل، اليوم، وإتاحة كراسات شروط حجز كل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين لمن هم من متوسطي الدخل فيما طرحته وزارة الإسكان في 3 مشروعات، وهي «دار مصر»، و«سكن مصر»، و«جنة».

الفرق بين سكن مصر ودار مصر وجنة

وتستعرض «الوطن» التفاصيل كافة والفرق بين المشروعات الثلاثة «سكن مصر»، و«دار مصر»، و«JANNA».

تفاصيل مشروع سكن مصر

وكشفت وزارة الإسكان، في بيان رسمي صدر عنها، أمس عن تفاصيل طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروع سكن مصر وهي كالتالي:

1 - أماكن المدن المتاح من خلالها: «أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - المنيا الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - ناصر (غرب أسيوط) - دمياط الجديدة - الشروق».

2 - مساحات الوحدات السكنية في «سكن مصر» تتراوح ما بين 106 أمتار مربعة وحتى 133 مترا مربعا.

3 - يسدد المواطن 40 ألف جنيه وهو مقدم جدية الحجز.

تفاصيل مشروع دار مصر

وأوضحت وزارة الإسكان أيضاً عن تفاصيل الوحدات السكنية في مشروع «دار مصر»، وهي كالتالي:

1 - أماكن المدن المتاح من خلالها: «السادات - الشروق - العاشر من رمضان - 15 مايو - بدر - حدائق أكتوبر - برج العرب الجديدة».

2 - مساحات الوحدات السكنية في «دار مصر» تتراوح ما بين 100 متر مربع وحتى 150 مترا مربعا.

3 - يسدد المواطن مبلغ 60 ألف جنيه وهو مقدم لجدية الحجز.

تفاصيل مشروع جنة

ووفقا لما أعلنته «الإسكان» فإن تفاصيل الوحدات السكنية في مشروع جنة «JANNA» كالتالي:

1 - أماكن المدن المتاح من خلالها «6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - الشروق - المنيا الجديدة - العبور».

2 - مساحات الوحدات السكنية في «جنة» تترواح ما بين مساحة 100 متر مربع وحتى 151 مترا مربعا.

3 - سداد المواطن لمبلغ 80 ألف جنيه وهو مقدم لجدية الحجز.