كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن ودار مصر وجنة قبل طرحها غدا

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق، غدا، في حجز وحدات مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، على أن يكون الحجز إلكترونيا، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3% و8% متناقصة.

طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن طرح «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لبيان وزارة الإسكان:

- الوحدات السكنية المطروحة جاهزة للتسليم الفوري.

- تخص الوحدات السكنية المطروحة بالثلاثة مشروعات، المواطنين من متوسطي الدخل.

- طرح الوحدات ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة تتراوح ما بين 3% و8%.

- يتم التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 15 فبراير الجاري، وحتى 8 مارس المقبل.

- تخصيص الوحدات يتم بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني، الخاص بالحجز، من خلال هذا الرابط.

- الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة تناسب ظروف جميع المواطنين.

مشروع جنة

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن 6 أكتوبر والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور.

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مشروع سكن مصر

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - الشروق».

- المساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- يسدد المواطن 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مشروع دار مصر

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- يسدد المواطن 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.