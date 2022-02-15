ماراثون غنائي جديد بين نجوم الوطن العربي.. «الجاسمي» و«حجاج» و«سميرة»

طرح عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، أغنياتهم الجديدة خلال الساعات الماضية، بينما يستعد البعض الآخر لإطلاق أعمالهم الغنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء الفنانين.

حسين الجسمي يطرح «أنتي أعيادي» و«كل شيء يذكرني بك»

أطلق الفنان حسين الجسمي، أحدث أغانيه مساء أمس، وكانت الأولى بمناسبة احتفالية عيد الحب، والتي حملت اسم «" target="_blank" rel="noopener">أنتي أعيادي»، من كلمات أسير الشوق، ألحان حسين الجسمي، توزيع وليد فايق، ‏مكساج وماستر جاسم محمد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أما عن أغنيته الثانية، كانت بعنوان «" target="_blank" rel="noopener">كل شيء يذكرني بك»، حيث نشرها الفنان حسين الجسمي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا عليها: «إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي».

إيهاب توفيق يطلق أغنية «ابوس قلبك»

ولكن الفنان حسين الجسمي، لم يكن الوحيد الذي طرح أحدث أغانيه أمس، إذ أطلق المطرب إيهاب توفيق، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «" target="_blank" rel="noopener">ابوس قلبك»، من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«احضنيني» لـ محمد قماح

وطرح الفنان محمد قماح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «" target="_blank" rel="noopener">احضنيني»، بالتعاون مع إيناس الليثي، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكانت الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وجيتار جاليليو.

سميرة سعيد تعلن موعد طرح «ما استريحتش»

بينما روجت الفنانة سميرة سعيد، لأغنيتها الجديدة «ما استريحتش»، مساء أمس، كما أعلنت أن موعد طرحها سيكون غدًا الأربعاء، الموافق 16 فبراير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

«سنين» لـ مصطفى حجاج

في حين، أعلن الفنان مصطفى حجاج، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن موعد طرحه لأحدث أغانيه، بعنوان «سنين»، حيث قال: «فاضل يومين وأغنية سنين تنزل».