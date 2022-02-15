مصرع عامل في حادث تصادم على طريق المحمودية الرحمانية بالبحيرة

لقى عامل مصرعه في حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي، أمام قرية عرفان، على طريق الرحمانية المحمودية بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى الرحمانية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارة ملاكي توك بطريق المحمودية الرحمانية، وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة " على حسن على الشاعر45 سنة مقيم الرحمانية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الرحمانية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان قد أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سياره ميكروباص في توك توك بالطريق الدولي بعد كوبري الطرفايه اتجاه رشيد وجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفي رشيد العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل احمد ممدوح فتحي عبده، عبد السلام عبيد عناية، ممدوح ربيع فتحي سالم،شعبان سعيد ابو حسن، وجميعهم مقيمي كوم الطرفاية التابع لمركز رشيد وجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة والاسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.