استعدادا للتيرم التاني.. «التعليم» تقرر وقف الندب والنقل بين المعلمين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 19 فبراير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استثناء الحالات المرضية من وقف الندب

وأصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بوقف جميع حركات الندب والنقل داخل جميع المدارس بكل الإدارات إلا في حالات الضرورة القصوى أو الحالات المرضية المؤيدة بالتقارير الطبية اللازمة.

وقالت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، إن ذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني 2022.

متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية استعداداً للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور إلى المدرسة طوال فترة الدراسة.

- تخصيص مشرف لكل طرقة بالمدرسة ويفضل أن يكون اثنان من المشرفين أحدهما عند بدايتها والآخر عند نهايتها.

- متابعة تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

- لا يتم تحرك الطلاب من أرض الطابور إلا في وجود معلم الحصة الأولى «من ثم توزيعه».

-التأكد من صلاحية الأغذية المدرسية التي يتم توزيعها على الطلاب ويضمن وصولها لمستحقيها ويتابع أعمال الوحدة المنتجة.

- يجب التأكد من إتمام عمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل.

- يتم توزیع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة.

- مراعاة أن يكون الاحتياطي من ذات المادة أو من مواد دراسية ومن معلمي الأنشطة في حال إذا المتغيب من الأنشطة.

- مراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطي.

-وضع نظام ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى، ويعلن ذلك في الطابور، حتى ينقله الطلاب إلى أولياء الأمور