هل تغيرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الخامسة؟..«الصحة» تجيب

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ تحورات فيروس كورونا، متوقع لجميع الفيروسات، وهناك تحورات قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ذلك لا يستدعي الخوف وإثارة القلق، مشددا على المواطنين ضرورة اتباع كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس.

أعراض فيروس كورونا

وحول تغير أعراض فيروس كورونا في الموجة الخامسة، أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنّ أعراض الفيروس لم تتغير ولكنها أصبحت أقل حدة خاصة مع انتشار متحور أوميكرون بين الحاصلين على اللقاح، لافتا إلى أن الأعراض تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس والتهاب الحلق والرشح والسعال وفقدان حاستي الشم والتذوق.

أعراض تستوجب التوجه إلى المستشفيات

وأضاف «قنديل»: «هناك بعض الحالات التي لا تستدعي الذهاب إلى المستشفيات وهي الحالات البسيطة، وفي حالة ظهور أعراض الصعوبة في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92% والاضطراب في درجة الوعي لابد من التوجه للمستشفى»، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات مستعدة لاستقبال كافة الحالات تزامنًا مع تدريب الأطباء على بروتوكول علاج كورونا والتغيرات التي تطرأ عليه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحصول على اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.