«الصحة» تكشف خطة مواجهة الموجة الخامسة من كورونا..مستعدون لأي سيناريو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة مستعدة لأي سيناريو متوقع للموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر، وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات وتتراوح حدة الأعراض ما بين بسيطة ومتوسطة، لافتا إلى أن معدل التردد على المستشفيات في زيادة ومعظم حالات الإصابة بأوميكرون.

خطة وزارة الصحة لمواجهة الموجة الخامسة

وكشف «عبدالغفار»، عن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الخامسة للفيروس، مشيرا إلى التنسيق بين كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من توفير كافة الأدوية الخاصة بكورونا، وكذلك المخزون الاستراتيجي من الأكسجين، لافتا إلى أنّ كافة المستشفيات متاحة لتقديم خدمة الكشف والفرز للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

التوسع في عملية تطعيم المواطنين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمة الخط الساخن تم تزويدها بأكثر من 800 مقعد للرد على كافة استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك اللقاحات، لافتًا إلى توسع الدولة بشكل كبير في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، كاشفا عن خطة جديدة تنفذها الوزارة لتطعيم المواطنين ولكنها قيد الاختبار في بعض المحافظات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية بارتداء الكمامات والحرص على التباعد والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.