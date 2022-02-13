الطب الوقائي: 40% زيادة في معدلات الإصابة بالإنفلونزا مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر لم تسجل إصابة بمتحور أوميكرون «b2» حتى الآن، وما يهمنا الآن هو انتشار فيروس كورونا، ونؤكد استمرار الجائحة ونتوقع ظهور متحورات جديدة، ونطالب الجميع بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وتابع قنديل، فى حوار ينشر لاحقا لـ«الوطن»: «لاحظنا خلال هذه الفترة زيادة معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة 40% عن العام الماضي».

الإصابة بالفيروس بعد الحصول على اللقاح

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا يعمل بعد دخوله للجسم بعشرة أيام، ويمكن أن يُصاب الشخص بعد الحصول على اللقاح بيومين أو ثلاثة أيام، لافتا إلى اختلاف الاستجابة المناعية للأشخاص لتكوين أجسام مضادة، مشيرا إلى أهمية استكمال الجرعات الخاصة باللقاح «الجرعة الثانية، والجرعة التنشيطية المقرر لها بعد مرور 6 أشهر على الجرعتين»، والالتزام بجدول التطعيمات يعمل على تقليل نسبة الإصابات والمضاعفات والوفيات.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن هناك مقترحا تم تقديمه بشأن تقليل فترة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، ودراسة المقترح والإعلان عن نتائجه قريباً بعد الاطلاع عليه من جميع الجهات، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، التي أصبحت الحائط السد لمواجهة الفيروس وكافة متحوراته.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأكدت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.