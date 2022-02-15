«شعراوي»: رفع 43 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة بمحافظات الجمهورية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرًا بشأن جهود المحافظات في رفع المخلفات البلدية والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس 2020 حتى 6 فبراير 2022.

رفع 43,7 مليون طن قمامة ومخلفات بمتوسط 81.3 ألف طن يوميا

ووفقا لبيان صحفي، أكد اللواء محمود شعراوى رفع 43,7 مليون طن قمامة ومخلفات بمتوسط 81.3 ألف طن يوميا، خلال تلك الفترة، لافتّا إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في هذا المجال لما لها من أهمية قصوى في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

رفع 12.3 مليون طن تراكمات من أحياء محافظة القاهرة

وأوضح «شعراوي»، أنه تم رفع أكثر من 12.3 مليون طن تراكمات من داخل أحياء محافظة القاهرة بنسبة 28.2 % من إجمالي المخلفات، كما تم رفع أكثر من 6 ملايين طن من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، و 2.7 مليون طن بالإسكندرية، و2.5 مليون طن من البحيرة، و 1.8 مليون طن بمحافظة الدقهلية، و1.7مليون طن بالقليوبية، و1.6 مليون طن بالغربية والمنوفية.

وأشار التقرير إلى أن كمية المخلفات التي تم رفعها فى إقليم القاهرة الكبرى، 20 مليون طن بنسبة 46% من إجمالي المتولد فى الفترة المشار إليها، وإقليم الدلتا 11.5مليون طن بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بكمية بلغت 6.3 مليون طن بنسبة 14.3%، ثم إقليم الإسكندرية 3.8 مليون طن بنسبة 8.7%، وأخيرا إقليم القناة وسيناء بكمية تجاوزت مليونيّ طن بنسبة 4.8% .

وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية أنّ كمية المخلفات البلدية التي تم جمعها والتخلص منها تفاوت من فترة زمنية إلى أخرى، حيث بلغت أعلى قيمة لها خلال يونيو 2021، فيما بلغت أدنى قيمة لها فى فبراير 2021، لافتا إلى أن نسبة الجمع تفاوتت حسب المحافظات وكذا على نطاق الأقاليم، وبلغ متوسط كفاءة الجمع بالجمهورية نسبة 78%، أما على مستوى الأقاليم، بلغت النسبة بإقليم القاهرة الكبرى 89%، يليها في الترتيب إقليم القناة وسيناء بنسبة 86%، ثم إقليم الإسكندرية بنسبة 73% ، ثم الدلتا 70 % ، ثم الصعيد 66% .

و شدد «شعراوي»، على الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بها مؤكدا التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.