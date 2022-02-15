فحص 310 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن ضعف السمع بالشرقية

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، العمل لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال ضمن خطة المبادرة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أنه جرى فحص 310991 طفلا من حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي 28 يوما، بنسبة تغطية بلغت 93%، من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

دعم الفرق الطبية بـ234 جهاز انبعاث صوتي

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أن الوزارة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة، بـ 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى 354 جهازا موزعة على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، موضحا أن الجهاز يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأوضح أنه في حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يجري فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يحال الطفل إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يحال إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 337036 طفلا على مستوى المحافظة، من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعة لـ19 إدارة صحية بالمحافظة.