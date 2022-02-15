«التجمع» يفتتح مهرجان يوسف شاهين الاثنين المقبل: «لسه الأغاني ممكنة»

يفتتح حزب التجمع، الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وذلك في مقر حزب التجمع بميدان طلعت حرب، الاثنين المقبل الموافق 21 فبراير.

ويتضمن الافتتاح عرض بعض أفلام مهرجان يوسف شاهين المتميزة في الدورات السابقة، على أن يُعرض في المهرجان نحو 49 فيلمًا، تمثل مختلف التيارات التجريبية في الأفلام القصيرة، إذ تستمر الفاعليات حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير، ويترأس المهرجان مدير التصوير طارق التلمساني.

وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنَّ الحزب يطلق المهرجان بشكل دوري، منذ 12 عامًا باعتبار يوسف شاهين أحد مؤسسي حزب التجمع، منذ تأسيسه عام 1976، مؤكّدًا أنَّ شاهين يعد أحد رموز السينما وأهم المخرجين ويعتبر مدرسة خاصة في الإخراج السينمائي تبعه فيها عدد من التلاميذ، وظل يوسف شاهين بحزب التجمع حتى وفاته، يتولى به مسؤولية النشاط التدريبي لشباب الحزب على الفنون الثقافية والسينمائية.

وتابع «عبدالعال» في تصريح خاص لـ«الوطن»: أنَّ مهرجان يوسف شاهين يعد المهرجان الفني الوحيد الذي يقيمه حزب التجمع، مشيرًا إلى أنَ هذه الأفلام لا يجب أن تظل في الأدراج، إذ يجب على وزرات الثقافة، زالشباب، والإعلام أن تتبنى مشروع لنشر ثقافة الأفلام الروائية التسجيلية القصيرة، تعرض في دور السينما، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة.

وأضاف أنَّ الحزب حرص منذ تأسيسه على أن يضم كبار المخرجين، والممثلين أمثال يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وعلي بدرجان، وبعض الممثلين الموجودين الآن على الساحة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الرؤية الثقافية هي التي تربط بين الفكر السياسي لحزب التجمع، ودوره السياسي في خوض الانتخابات، ولذك يمتد اهتمام الحزب بالثقافة إلى البرلمان لرعاية الفن والفنانين، وخاصة التجارب التي مازالت في الظل، وهي الأفلام التسجيلية، والروائية القصيرة.

ونوه رئيس حزب التجمع إلى أنَّ المهرجان يعرض سنوياً مالا يقل عن 40 فيلمًا، موضحاً أنَّ الحزب كان يقيم مهرجانًا للشعر وآخر للقصيدة في الوقت السابق، ولكن تحولت إلى ندوات أسبوعية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.

يُذكر أنَّ لجنة التحكيم تضم كلًا من: مدير التصوير عاطف مهدي، والناقد الأمير أباظة، والدكتور محسن أحمد، والدكتورة إيمان أنيس، والمخرج محمد حمدي، والناقد عبدالرحمن رسلان، على أن يتولى طوني نبيه مدير المهرجان، رئاسة لجنة المشاهدة.