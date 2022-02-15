«مشروعات المنوفية»: تنفيذ 5 آلاف مشروع بتمويل 216 مليون جنيه في 2021

قال إيهاب حجازي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنوفية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه منذ نشأة الجهاز تم ضخ إجمالي 2 مليار و200 مليون جنيه لتمويل 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، والمساهمة في توفير حوالي 178 ألف فرصة عمل، من أجل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة.

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216 مليون جنيه قروض في 2021

ذكر «حجازي» أن إجمالي القروض المنصرفة للمحافظة خلال عام 2021 بلغ حوالي 216 مليون جنيه لإقامة 5 آلاف و112 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، والمساهمة في توفير 13 ألفا و600 فرصة عمل، تنوعت ما بين: تنفيذ 1240 مشروعا صغيرا من خلال الجهات الوسيطة، 82 مشروع إقراض مباشر من الصندوق، 3 آلاف و790 مشروعا متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك.

وفيما يخص الخدمات غير المالية، أوضح أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة خلال عام 2021 بلغت 1264 خدمة لـ 1123 مستفيدا، إذ قدم الجهاز عدة خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات، تنوعت ما بين: تسجيل في سجل الموردين، ريادة الأعمال، تعريف بالخدمات غير المالية، سلاسل تجارية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتي شملت: إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف، وغيرها.

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إقامة مجمعات صناعية وحرفية

أعلن مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنوفية، أنه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تم إجراء معاينة لموقع بقرية كفر الحما بأشمون وموقع آخر بقرية زاوية الناعورة بالشهداء، لإقامة مجمعات صناعية وحرفية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتشجيع الشباب على تبني ثقافة العمل الحر.

وأضاف أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الصناع والحرفيين، للوقوف على الحرف المناسبة والمنوط بها التسكين بتلك المجمعات، بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب وتوفير مصدر رزق ثابت لهم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يساهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في المشروعات والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف تشجيع الشباب ومحدودي الدخل على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتساهم في بناء المجتمع.