تطعيم 330 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنوفية خلال 5 أيام

يواصل المئات من الأطقم الطبية في محافظة المنوفية، تنفيذ أول حملة مكبرة على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنازل والشوارع بجميع المدن والقري، وذلك تحت شعار «لا انتظار - لا زحام»، بمشاركة أكثر من 1700 فرقة متنقلة، وفق توجيهات وزارة الصحة، وبرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تطعيم 330 ألف مواطن

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن الحملة المكبرة نجحت في تطعيم أكثر من 330 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا في خلال 5 أيام، مؤكدا أن جميع الفرق تقوم بأعمال التوعية للمواطنين لحثهم على المشاركة والحصول على اللقاح.

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وأوضح «جودة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحصول على اللقاح ضمن المبادرة لا يحتاج إلى التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، مضيفا أن الحملة مستمرة حتى يوم 24 فبراير الجاري، مشددا على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية في المنوفية وفق توجهات المحافظ، لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لحل كافة المشكلات التي تواجه الفرق الطبية في أثناء الحملة، فضلا عن تكثيف الدعاية في المساجد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الجميع على تلقي اللقاح.

وذكر أن الحملة يتواجد بها كافة أنواع اللقاحات المختلفة وهي آمنة على صحة المواطنين ومجانية، مؤكدا أن الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية تقوم بدور بطولي في مواجهة انتشار فيروس كورونا، منذ بدء انتشار الموجة الأولى وحتى اليوم.