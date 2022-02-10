شركات السجائر تستعد لتطبيق طباعة الأسعار على «العلب» لمنع تلاعب التجار

بدأت شركات السجائر ‏الأجنبية العاملة في مصر طباعة الـ «كيو آر» الخاص بأسعار منتجاتها على العلب، وقالت مريانا عزيز، مدير إدارة العلاقات الخارجية بشركة «بريتش أمريكان توباكو»، إنَّ شركتها ملتزمة بقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بطباعة ما يفيد سعر المنتجات على علب السجائر، وأكدت لـ«الوطن»، أن تلك الخطوة من شأنها منع تلاعب التجار بأسعار السجائر في السوق.‏

وقالت إنّ الشركات أمامها مهلة حتى يونيو المقبل لتطبيق المنظومة الجديدة، موضحة أن «بريتش أمريكان توباكو» بدأت بالفعل الاستعداد لتطبيق تلك المنظومة.

وأشارت إلى أنّ الجهات المعنية ممثلة في جهاز حماية المستهلك أبدت تفهمها بشأن كيفية التعامل مع طباعة الأسعار، حيث تم الاتفاق على طباعة الكيو آر، الخاص بقائمة الأسعار، بدلاً من طباعة السعر نفسه على العلبة.

الجهاز يلزم شركات الدخان بطباعة الأسعار على علب السجائر والمعسل

وفي ديسمبر الماضي، أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر والمعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع «كيو آر»، فيما منح القرار مهلة للشركات لمدة 6 أشهر للتطبيق.

ولاقى القرار ترحيبا مِن جانب شعبة السجائر والدخان، حيث أعلن رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي تأييد القرار نظراً لما سيسفر عنه مِن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مِن جانب التجار والأكشاك المنتشرة في محافظات مصر.

وتعمل في مصر شركات سجائر أجنبية بينها «فيليب موريس»، التي تنتج أصناف عديدة أبرزها «مارلبورو»، و«ميريت»، و«إل إم»، و«بريتش أمريكان توباكو» التي تنتج أصناف «روثمانز»، و«لاكي سترايك»، و«جابان توباكو» التي تنتج سجائر «كاميل ووينستون»، و«المنصور الدولية» التي تنتج سجائر «ديڤيدوف».

ويستهلك المدخنون في مصر أكثر مِن 80 مليار سيجارة سنوياً، حيث تعد السوق المصرية من أكثر الأسواق نموًا في استهلاك منتجات التبغ والدخان.