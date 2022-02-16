كورونا في مصر.. «الصحة» تعلن ارتفاع معدلات الشفاء وشحنات لقاحات جديدة

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن مصر دخلت الموجة الخامسة للفيروس منذ 7 أسابيع مضت، ومن المقرر أن تستمر الإصابات في ارتفاع حتى شهر مارس المقبل، وأرجعت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى انتشار متحور أوميكرون وعدم الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وتابعت التقارير: هناك توجيهات بالتوسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف من اللقاح وهو تطعيم 70% على نهاية العام الجاري، مطالبة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة لقاحات كورونا تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأضافت التقارير: الدولة المصرية تعمل على توفير كافة أنواع لقاحات كورونا المختلفة للمواطنين المسافرين وغيرهم، مشيرة الى استمرار تدفقات لقاحات كورونا على شحنات مختلفة، وخضوع شحنات لقاح كورونا الى التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية وتوزيعها على مراكزتلقي لقاح كورونا، وأكدت التقارير الرسمية أن مصر خالية من قوائم الإنتظار المتعلقة بتطعيم المسافرين.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

كما أكدت التقارير على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل كافة مستشفيات العزل الصحي، مؤكدة أن الوزارة تستمر في رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للإطلاع على كافة مستجدات الفيروس وغيره من الأمور المتعلقة باللقاحات من مصادرها الرسمية.