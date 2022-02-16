سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

يقدر الدينار الكويتي بأنّه من أعلى العملات قيمة في العالم، لذا يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك بشكل يومي، خاصة المغتربين أو من لديه أقاربهم هناك، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك نستعرض الأسعار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 49.54 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 16 فبراير نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر 49.66 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير نحو 51.69 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع في بنك SAIB.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.66 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.