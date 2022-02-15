«جمعة» ووفد من وزراء الشؤون الإسلامية في زيارة لشيخ الأزهر

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيارة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، برفقة الوفد المرافق له من وزراء الشؤون الإسلامية والمفتيين وكبار العلماء المشاركين في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد في الفترة من 12 - 13 فبراير 2022 تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي» تقديرًا للأزهر الشريف وإمامه الأكبر ولدوره في نشر الفكر الوسطي.

أعضاء الوفد

وضمَّ الوفد: الدكتور نور الحق قادري، الوزير الاتحادي للشؤون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، والشيخ حاتم محمد حلمي، وزير الأوقاف الفلسطيني، والشيخ الحاج موسى درامي، وزير الحكومة المحلي ووزير الشؤون الدينية بدولة جامبيا، والدكتور محمود صديق الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، والشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي دولة أوغندا، وفضيلة الدكتور لقمان عبدالله، مفتي ماليزيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد اﻷزهرية، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء.

شيخ الأزهر يرحب بوزير الأوقاف

من جانبه، رحب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بالزيارة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف، وتعاونهما في تأهيل الأئمة والوعاظ من داخل مصر وخارجها، وأشاد الضيوف بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي في جميع أرجاء المعمورة.