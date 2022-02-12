إصابة 5 طلاب بجامعة الأزهر في انقلاب سيارة بالسويس

شهد طريق جنيفة بمحافظة السويس حادث انقلاب سيارة «سوزوكي»، مما أسفر عن إصابة 5 طلاب تم نقلهم إلى مستشفي السويس العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغاً من قائدي السيارات على طريق جنيفة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالركاب على الطريق، باتجاه السويس.

إصابة طلاب بجامعة الأزهر

ووجه مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية انقلاب سيارة «سوزوكي»، يستقلها 5 طلاب بجامعة الأزهر؟.

نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم، وتتراوح الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من الجسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.