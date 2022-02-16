سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

يزداد البحث في الفترة الحالية عن سعر الريال السعودي في البنوك، خاصة مع عودة رحلات العمرة ورغبة عدد كبير من المسلمين تأدية العمرة في هذه الأوقات المباركة، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك عودة اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16 فبراير نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، ونحو 49.66 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل سعر 49.66 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، اليوم، نحو 49.47 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع.