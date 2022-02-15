سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

منذ إعلان وزارة السياحة المصرية والمملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة قريبا، وعمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستمرة، حتى يمكنهم الاستعداد ومعرفة المبالغ التي يحتاجونها خلال أداء المناسك المقدسة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، خاصة أسعار العملات العربية، وتحديدًا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الحومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري لنحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع اليوم، وهو المسؤول عن صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والإشراف على نظام المدفوعات القومي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

وسجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.67 جنيه للشراء 18.82 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 18.72 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.70 جنيه للشراء 18.84 جنيه للبيع.