ارتفاع صافي الربح بـ«الشرقية للدخان» إلى 2.91 مليار جنيه

أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان، ارتفاع جميع المؤشرات المالية خلال 6 أشهر، لتسجل الإيرادات زيادة، محققة 34,4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، نتائج أعمالها للنصف الثاني من العام المالي الجاري المنتهي في 31 ديسمبر 2021، التي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات نحو 34.43 مليار جنيه، مقارنة بـ 32.59 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 6%.

مبيعات «الشرقية للدخان» تنمو 4% على أساس سنوي

فيما بلغ صافي المبيعات 8,55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8,16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 4%، مدعومة بقطاع السجائر المحلي.

وبلغ مجمل الربح 3.86 مليار جنيه، مقابل 3.44 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 12% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.

كما كشفت نتائج أعمال «إيسترن كومباني»، نمو هامش مجمل الربح 45% خلال الستة أشهر الأخيرة من 2021، مقابل 42% خلال فترة المقارنة بزيادة 3 نقاط، ومع تحقيق الشركة لتحسين مستمر في الأداء ارتفع إجمالي صافي الربح من 31%الى 34% خلال ذات الفترة.

ارتفاع صافي الربح إلى 2.91 مليار جنيه

وأشارت إلى أن صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات، ارتفع بنسبة 15% من 2.53 مليار جنيه إلى 2.91 مليار جنيه، وارتفع النصيب الأساسي للسهم من الأرباح إلى 1.23 جنيه، مقارنة بنصيب قدره 1.07 جنيه للسهم.

من جانبه، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية، إنَّ الشركة مستمرة في تحقيق نتائج مالية قياسية، إذ استطاعت تحقيق نمو في الإيرادات والمبيعات، بفضل الخطط التسويقية الجيدة، وزيادة الطلب على منتجاتها داخليا وخارجيا، فضلاً عن استغلال كل الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتبني سياسات الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى توظيف كل الإمكانات لدفع النمو وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة والتوسع في عملية التصنيع للغير، وهو ما يظهر أثره الإيجابي في المؤشرات المالية للشركة.

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان، هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب «فوربس»، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجي