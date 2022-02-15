«الآثار» تنظم دورة تدريبية لعدد من العاملين في قصر محمد علي بشبرا

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لـ35 من العاملين بقصر محمد علي في شبرا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني وأمناء القصر، وذلك استكمالا لبرنامج «سفراء السياحة»، الذي أطلقته الوزارة لتعزيز مهارات وقدرات المتعاملين مع الزائرين والسائحين في الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، في إطار الحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته.

دورة لجميع العاملين في المواقع الأثرية

وقالت الدكتور سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إنّ هذه الدورة التدريبية نسقت بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وإن مؤسسة Rhythm Hospitality Training Agency المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة في بريطانيا درّبت العاملين في القصر، مشيرة إلى أنّ من المقرر تنفيذ هذه الدورة التدريبية في جميع المواقع الأثرية والمتاحف.

يشار إلى أن هذه الدورة التدريبية نُظمت من قبل للعاملين في قصر البارون، ومنطقتي سوق السلاح، وباب الوزير، وشارع المعز، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد السلطان حسن.

وأن برنامج «سفراء السياحة» ينفّذ تحت رعاية بنك الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة Rhythm Hospitality Training Agency المتخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة في بريطانيا.