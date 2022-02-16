حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج السرطان من مواليد 22 يونيو حتى 22 يوليو، ويتسم مولود برج السرطان بالقوة المفرطة ورغم ذلك فهو يتمتع بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، حيث أن إحساسه مرهف ولديه عاطفة قوية في مختلف أمور الحياة، كما أن إرادته صلبة وقوية، ويتمكن من تحقيق كل ما يريد.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

القمر المكتمل في منزل المال، حيث أنه عليك الاهتمام بتنظيم أعمالك فالفوضى قد تجعلك تدخل في مشكلات عديدة نتيجة عدم الترتيب في عملك، وعليك أن تتجنب الأخطاء والتسرع في إنفاق أموالك بأشياء غير مهمة، والتسرع قد يجعلك تخسر خسارة مادية كبيرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

ابتعد عن كل المواجهات التي تجعلك غير سعيد في حياتك، وينصحك الفلك بالابتعاد عن المشاحنات؛ فالغضب قد يجعلك تخسر أحباءك وأصدقاءك اليوم، لذا عليك التأني والهدوء في المناقشات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان الأربعاء 16 فبراير الجاري.

مواصفات برج السرطان

ويتميز مولود برج السرطان بالإخلاص الشديد فهو يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسك بهم بدرجة كبيرة ويكره أن يتخلى عنهم أو يقوم بخيانة أحد مهما كانت الظروف والمواقف التي يقع فيها، كما أنه يتمتع بحدس قوي يمكنه من كشف النوايا والأسرار الخاصة بالأشخاص من حوله فهو يمنح الدعم المعنوي للآخرين ويتعاطف معهم، كما أنه يتمكن من إقناع كل من حوله بأفكاره فهو لديه قدرة كبيرة على إقناع الغير بذلك بحجج منطقية لا يستطيع من أمامه أن يجادله بشأنها.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب مولود برج السرطان المزاجية، أنه قد يتبدل مزاجه للأسوأ في لحظات في حال شعر بعدم التقدير، وبمجرد حدوث أمر يسعده يعود مزاجه للأفضل في لحظات أيضا، كما أنه يرغب في حماية نفسه من الآخرين حتى لا يتم استغلاله، ولا يستطيع مولود برج السرطان مسامحة من يؤذيه مهما قام فهو يسعى للانتقام منه في أحيان كثيرة لكي يشعر بتحسن وأنه لا يترك حقه.