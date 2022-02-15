حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج السرطان من الشخصيات المميزة، والتي يأتي أعياد ميلادهم في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 22 يوليو، وهو من الأبراج المائية، لذلك هم من الأشخاص العاطفية، التي تولي المشاعر اهتمام كبير، كما أنهم يثقون في الآخرين بسرعة البرق، مما يعرضهم لخبيات أمل، تجعلهم يدخلون في نوبات اكتئاب لفترات طويلة، ومع ذلك فهم ليس لديهم أي قدرة على مسامحة الآخرين بسهولة.

توافق برج السرطان مع الأبراج الأخري

يتوافق مواليد برج السرطان مع الأبراج الترابية مثل برج الثور والعذراء، ويمكنه أن يكون صدقات طويلة الأمد معهم طوال الوقت، لكنه يعاني من التوترات واختلافات الطباع عندما يتعامل مع مواليد الأبراج النارية مثل الأسد والحمل، ويحتاج الأمر معهم للاستمرار لفترة حتى يمكنهم اكتساب ثقة الآخرين، خاصة أنه يرفض التفكير التقليدي ويبحث دائمًا عما هو خارج الصندوق.

وللمتابعين والمهتمين، يستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات الفلك لخبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج السرطان على المستوى المهني، يتنافر القمر مع زحل في منزلي المال وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي، اليوم ينصحك الفلك بالحذر في إدارتك لعلاقاتك ولشئونك الشخصية.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز الشخصيات التي تنتمي لمواليد برج السرطان، سعد باشا زغلول، والمغنية لينا شاماميان، الممثل العالمي السير ستيورات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الكاتبة العالمية هيلين كيلر، الممثل الهندي رانفير سينغ، والكاتب المصري عباس محمود العقاد، الكاتبة النسوية هدى شعراوي، والفنان المصري شريف سلامة، والفنان الراحل يوسف شعبان والفنان المصري أحمد بدير.