ماجدة خير الله: الانتقادات الموجهة لفيلم «بشتقلك ساعات» مجرد عبث

كشفت الناقدة ماجدة خير الله، عن رأيها في الجدل الذي حدث خلال الساعات الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول فيلم «بشتقلك ساعات»، بسبب قضية الشذوذ الجنسي التي يناقشها هذا العمل السينمائي، إذ يحكي الفيلم عن قصة حب تجمع بين رجلين، وتقع بينهما العديد من الخلافات.

ووصفت الناقدة ما يجري حاليًا من انتقادات واسعة حول فيلم «بشتقلك ساعات»، بأنه نوع من العبث، موضحة: «مينفعش نتكلم عن فيلم مشوفناهوش لسه.. ومعندناش أي معلومات كافية عنه».

الفيلم لا يمثل مصر في المهرجان

وأشارت الناقدة ماجدة خير الله، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المعلومات التي يجرى تداولها حاليًا عن الفيلم خاطئة، لأن هذا العمل لا يمثل مصر في برلين، وإنما هو إنتاج مشترك بين ألمانيا ولبنان، ومصر، مضيفة: «الدول مش بتبعت أفلام تمثلها في المهرجانات، ولكن اللي بيبعتوا هم شركات الإنتاج، وبالتالي فإن الفيلم مش بيمثل مصر».

واستنكرت موجة الانتقادات التي حدثت على فيلم «بشتقلك ساعات»، قائلة: «الفيلم حتى لو بيتكلم عن الشذوذ الجنسي واحنا مالنا؟، لازم يبقى عندنا شوية عقل، ونشوف حكاية الفيلم عاملة إزاي، وبعدها نحكم عليه»، موضحة أن كل المعلومات المتداولة على الفيلم ما هي إلا معلومات سمعية فقط، دون القراءة والفهم الجيد.

ماجدة خيرالله: الشذوذ الجنسي حالة موجودة من قديم الأزل

وتحدثت الناقدة ماجدة خير الله، عن الشذوذ الجنسي، وهو القصة التي يعرضها فيلم «بشتقلك ساعات»، قائلة: «الشذوذ الجنسي حالة موجودة من قديم الأزل، الكتب الأدبية والشعر اتكلموا عنه، وفيه ناس كتير عندها انحراف سلوكي مش بس في مصر ده في العالم كله فإحنا مالنا؟ ليه بيحصل كم الهجوم ده بدون ما نشاهد الفيلم ونعرف قصته».

وتابعت: «لازم نخلينا موضوعيين ومنحكمش على الفيلم غير لما نشوفه، ومش كل كلمة تخلينا ننفعل ونثور، لما الفيلم يبقى متاح تجاريًا ونعرف نشوفه ساعتها نتناقش على أحداثه».