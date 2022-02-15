اختيار 200 معلم للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، استعداداتها الخاصة في امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والوزارة، بعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة في الأعمال.

وكشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2022 وضوابط اختيار المشاركين في اللجان الامتحانية، موضحا أنه عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالمرشحين لرئيس لجنة، ومراقب أول والمشاركين في مراكز توزيع الأسئلة في جميع الإدارات التعليمية.

محاضرة توعوية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات

أضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار عدد 200 مشارك في أعمال الامتحانات سواء رئيس لجنة أو مراقب أول أو مراكز توزيع الأسئلة، موضحا أن الاختيار جرى وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وجرى تأهيلهم جيدا لكيفية التعامل مع الطلاب في اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن المديرية عقدت محاضرة توعوية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بشأن منع الهواتف المحمولة، والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا في اللجنة الامتحانية، فضلاً عن كيفية التنسيق الكامل مع الأمن في المدرسة، لضمان سير الامتحانات وفق التعليمات المنظمة لها.

إجراءات وقائية مشددة في الامتحانات

ونوه مدير التعليم الفني، بأن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية للامتحانات، موضحا أنه سيطبق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا، مثل تعقيم اللجان الامتحانية وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس.

ولفت إلى أنه جار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ اعتبارا من السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وفق تعليمات الوزارة، وغير مسموح لأي معلم، بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.