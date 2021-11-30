اليوم.. بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022، حيث تبدأ اليوم مقابلات المتقدمين لشغل مناصب رؤساء اللجان ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (تجاري- فندقي- زراعي- صناعي)، بجميع القطاعات للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بالمديريات التعليمية.

وقالت الوزارة، في خطابها للمديريات التعليمية، إنه سيتم اختيار 8 لكل لجنة إدارة لمنصب رئيس اللجنة ووكيل لجنة، و8 لكل لجنة نظام ومراقبة لمنصب رئيس اللجنة ووكيل اللجنة، من المتقدمين للمشاركة في أعمال الامتحانات والتي بدأت من يوم 22 نوفمبر الماضي وحتى 28 من نفس الشهر، والتي تنطبق عليهم الشروط.

5 ديسمبر آخر موعد لتقديم أوراق مرشحي رئاسة لجان الدبلومات

وأوضحت الوزارة، أنه بعد إعلان نتيجة المقابلات، وإرسال مستندات المترشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني في موعد غايته الأحد 5 ديسمبر، مشيرا إلى أنه ستجرى مقابلة المرشحين لهذه اللجان، بمقر الإدارة المركزية للتعليم الفني بقطاع الكتب خلال شهر ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه سيجري إعلان المواعيد المحددة للمقابلات في وقت لاحق (رئيس- وكيل)، لافتة إلى أنه سيجري عقد اختبار لرؤساء اللجان، ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة على الحاسب الآلي، يتعلق بمهام وآليات وثنيات الوظيفة المرشح لها.

موانع المشراكة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت الوزارة موانع التقدم للترشح في المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وهي كالتالي:-

لحرمان من أعمال الامتحانات

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

-ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابه حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.