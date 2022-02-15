اكتشاف بترولي كبير بخليج السويس.. الأول لـ«دراجون أويل» الإماراتية في مصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس على الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية، لبحث أنشطة الشركة بمنطقة خليج السويس في مصر.

اكتشاف بترولي جديد في قناة السويس

أعلنت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، خلال اللقاء، عن اكتشاف بترولي جديد، في خليج السويس في مصر.

وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم، أن مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، لافتا إلى أنه يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاما.

أول اكتشاف للشركة الإماراتية في مصر

يعتبر الحقل النفطي الجديد، أول اكتشاف لشركة «دراجون أويل»، منذ أن أصبحت لاعبًا فعالا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة «بي بي» البريطانية، في كل امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.