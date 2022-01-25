«التعليم» توجه طلاب المدارس الفنية لسداد 200 جنيه مقابل التقييم النهائي

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية بضرورة التنبيه على الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي الفني، بسداد مبلغ قدره 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي على أن يتم إيداع الحصيلة في حساب نسبة الموارد في إطار الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني بشأن التنظيم الذي سوف يطبق هذا العام 2022 لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية «الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية».

السداد للمدارس التي تطبق منظومة المناهج المطورة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن السداد للمدارس التي تطبق منظومة المناهج المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بناءً على ما ورد بلائحة التقييم والتحقق المعتمدة من وزير التربية والتعليم بتاريخ 17 سبتمبر 2019، ما يتطلب التنبيه على هذه النوعية من المدارس الفنية بما ورد في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 172 بتاريخ 18 ديسمبر 2021 والتي تنص على سداد مبلغ 200 جنيه.

يتم سداد المبلغ على حساب تنمية الموارد

ووجهت وزارة التربية والتعليم، باتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية، بإلزام طلاب الصف الثالث بسرعة سداد قيمة مقابل أداء التقييم النهائي وفقا للقرار الوزاري المشار إليه على أن يتم سداد المبلغ على حساب تنمية الموارد رقم 9/87493/450/9 عن طريق مكاتب البريد تحت مسمى رسوم تقييم برامج الجدارات لطلاب التعليم الفني وخدمة فوري رقم 66640.

الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات

وفي سياق منفصل، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحانات طلاب التعليم الفني، تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً في بيان له، وضع الامتحانات طبقاً للمواصفات الفنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.