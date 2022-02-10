«التعليم» تستعد للترم الثاني بتدريب جميع معلمي المدارس الفنية ذات المناهج المطورة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بخطة تدريبات قطاع التعليم الفني المناهج المطورة، وفق منهجية الجدارات؛ استعدادًا للفصل الدراسي الثاني لعام 2021-2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لاستكمال خطة قطاع التعليم الفني لرفع مهارات وقدرات معلمي وموجهي مدارس التعليم الفني، المطبق بها منهجية الجدارات للمرحلة «الأولى والثانية».

تنفيذ ورش عمل لمعلمي وموجهي التعليم الفني

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه تقرر بدء تنفيذ ورش العمل لبعض البرامج المطورة على منهجية الجدارات، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول المرفق في فترة إجازة نصف العام وحتى يوم 17 فبراير الجاري.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، مدير عام التعليم الفني بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني؛ للتنبيه على المرشحين للحضور وفق البرامج المستهدفة والمواعيد/ مطالبة المديريات بمراعاة حضور مدير إدارة التوعية والتوجيه للمتابعة، وتوفير مبيت للمدربين من خارج المحافظة.

تدريب معلمي المدارس التكنولوجية على إعداد بنوك أسئلة والتصحيح

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب مسئولي التقويم والامتحانات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ للحفاظ على المستوى العلمي والمهاري للمعلمين.

وذكرت، أنه تم وضع سلسلة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهدفها كالتالي:-

- رفع المستوى العلمي والمهاري للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- شرح أحدث سبل التدريس والتقييم وتطبيق الجودة.

- إعداد المناهج الدراسية التي تستخدم في مختلف دول العالم.

- تدريب المعلمين على أعمال وإجراءات التقويم بشكل منتظم وصحيح.

- التعرف على لائحة التقويم والامتحانات الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- كيفية إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات.

- إجراء أعمال التصحيح والرصد واستخراج النتائج والتظلمات.