زوارق إسرائيلية تقصف دير البلح وتنتشر على ساحل بحر غزة

قصفت زوارق البحرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالصواريخ منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم يجري الابلاغ عن وقوع إصابات.

انتشار مكثف للزوارق الحربية الإسرائيلية

وقال اتحاد لجان الصيادين، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الفلسطينية «وفا»، إن انتشارا مكثفا وكبيرا للزوارق الحربية لقوات الاحتلال شهدها ساحل بحر قطاع غزة اليوم، وجرى منع الفلسطينيين من الصيد بالمنطقة.

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 7 صيادين فلسطينيين واستولت على مركبهم قبالة بحر مدينة غزة.

333 انتهاكا إسرائيليا ضد الصيادين

وفي تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية العام الماضي ضد الصيادين في القطاع 333 انتهاكا شملت إطلاق نار واعتقال وتخريب معدات صيد.

واتهم المركز الحقوقي قوات الاحتلال بتعمد الاستمرار في تقليص مساحات الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين، وصولا في بعض الأوقات إلى منع النشاط البحري، مشيرًا إلى تخريب المراكب والاستيلاء عليها واعتقال من فيها.