توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة التي تنفذها مصر خلال أيام

عقدت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، بحضور وفد من القاهرة، وبمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددًا من دول الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت ورشة العمل التي عقدت في فندق المشتل بغزة، بحضور الوفود الأوروبية واقع إعمار قطاع غزة من مختلف النواحي، كذلك تفاصيل مشاريع الإعمار التي تنفذها مصر في غزة، ومراحل تنفيذها.

موعد توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة

ومن المقرر، توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة التي تنفذها مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف الورشة إلى إطلاع الوفود الدولية على مشاريع الإعمار المصرية المنفذة في قطاع غزة، وكذلك حث المجتمع الدولي والمانحين على المشاركة في عملية إعمار القطاع، بهدف تحسين الواقع الحياتي والمعيشي في غزة.

رفع الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في الثاني عشر من يناير الجاري بضرورة الإسراع في الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة، في محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني.