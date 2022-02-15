اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022 بنسبة نجاح 77%

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية دور يناير 2022، بنسبة نجاح 77.04% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين للامتحانات 83695 طالبا.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم، دور يناير 2022، بنسبة نجاح 83%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالبا، وعدد الناجحين 34 طالبا.

كما جرى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80%، وتقدم للامتحان 5323 طالبا، وحضر 4873 طالبا، وأيضا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022، بنسبة نجاح 53.85%، وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبا، وعدد الناجحين 7 طلاب.

محافظ المنوفية يهنئ الطلاب الناجحين

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

تعليم المنوفية تستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022، 83 ألفا و839 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.