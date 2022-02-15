ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول من عام 2022، بعد الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات والمراجعات النهائية، وبعد عرضها علي الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية برقم الجلوس.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.. متاحة الآن

وتنشر «الوطن» برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، بعد اعتمادها قبل قليل، من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بنسبة نجاح 77.04% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، كما جرى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80%، واعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2022 بنسبة نجاح 53.85%.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.. نسبة النجاح 77%

ومع إعلان برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2022، بلغ 83 ألف طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكدة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال محافظة المنوفية، إنه يتمني التوفيق لأبنائه الطلاب في الشهادة الإعدادية مع دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح، كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، كما وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الشكر للمحافظ، على دعمه المستمر للعاملين وحثهم على مواصلة الجهد لإنجاح العملية التعليمية.