المستشار الألماني بعد لقاء بوتين: لن نبني أمننا إلا بمشاركة روسيا

سيطرت أجواء إيجابية على المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، عقب مباحثات ثنائية بينهما، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة التعاون مع ألمانيا واستعداد بلاده لمواصلة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد العام 2024، فيما قال المستشار الألماني أن الأمن الأوربي لا يمكن أن يبنى إلا بالمشاركة مع روسيا، مضيفًا: مستعدون للمناقشة مع روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو حول أمننا المشترك.

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى أن اللقاء بين الزعيمين استمر أكثر من ثلاث ساعات، وبعدها أكد الرئيس الروسي أن المستشار الألماني لديه توجه لتعامل براجماتي ثنائي مع روسيا.

بوتين: بحثنا التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والتغيرات المناخية

وأشار الرئيس الروسي إلى أنهما بحثا التعاون في مجال الطاقة والطاقة الخضراء واستخدام الهيدروجين والتغيرات المناخية، والتعاون العلمي والإنساني والثقافي.

وأوضح بوتين أنهما تبادلا الرأي فيما يتعلق بضمانات الأمن الروسية التي تهم الناتو، قائلًا: «تطرقنا لعدم توسع الناتو شرقًا وعدم نشر أسلحة هجومية، وعودة البنية التحتية للأطلسي لما قبل عام 1997، والحفاظ على مبدأ عدم تجزئة الأمن، وأن الأمن يرتبط بالتزامات، منها عدم تعزيز الأمن القومي على حساب الأمن القومي للدول الأخرى»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بوتين: لابد من الاحتكام للمقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية

وأكد الرئيس الروسي أنه لا بُد من الاحتكام للمقترحات القانونية والشرعية التي تقدمت بها روسيا في مجال ضمانات الأمن، وهناك ردود أمريكية لا تستجيب لضمانات الأمن، موضحًا: نحن لا نريد الحرب، لذلك طرحنا مبادرة الضمانات الأمنية

وأضاف بوتين: نحن مستعدون لمناقشة ملفات، والتفاوض حول كافة القضايا الشائكة، ولكن ليس بمعزل عن المقترحات الروسية، وبالطبع تطرقنا للأوضاع الخاصة بأوكرانيا، ومن المعروف أن السلطات الأوكرانية تتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك، ويشرعون التمييز اللغوي، لافتًا إلى أن المباحثات تطرقت أيضًا للملف الإيراني، وأن هناك تقاربًا في وجهتي النظر.

شولتز: لا بد من إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

من جانبه قال المستشار الألماني شولتز، إن «هناك علاقات وطيدة بين البلدين، وهناك 90 مدينة تتعاون مع بعضها البعض، وتحدثنا حول كل الاتجاهات للتعاون في العلوم والثقافة، والعلاقات الاقتصادية بيننا، والتي لها إمكانيات كبيرة وآفاق واعدة، وناقشنا التعاون في إنتاج طاقة الهيدروجين، والتعاون في مواجهة التغيرات المناخية».

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال: «إذا وقع العدوان على أوكرانيا فستكون له عواقب وخيمة، ولا بُد من إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمن الأوربي لا يمكن أن يُبنى إلا بالمشاركة مع روسيا، مضيفًا: «مستعدون للتباحث مع روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو حول أمننا المشترك»، معتبرًا أن سحب روسيا جزءا من قواتها من الحدود مع أوكرانيا إشارة جيدة.