نائب محافظ القاهرة: إجراءات للحد من حوادث الطريق الأوسطي

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه يجري العمل حالياً على وضع حلول علمية وجذرية لمنع تكرار الحوادث التي شهدها الطريق الدائري الأوسطي خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وتحطم سيارات وناقلات، خاصة فى منطقة نفق الأوتوستراد بنطاق حي حلوان، وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم إجراء عدد من الجولات مع الخبراء المختصين، لمعاينة موقع تكرار الحوادث على الطريق الدائري الأوسطي، لبيان أسباب الحوادث المتكررة، والعمل على إصلاح العيوب وتفادي الملاحظات إن وجدت.

أكمنة ثابتة لضبط الحركة المرورية

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم أنه تم توفير إنارة لمنطقة النفق والأوتوستراد، ويجري العمل على تركيب كاميرات ورادارات مراقبة، وتحديد موقع للأكمنة الثابتة بواسطة إدارة المرور، للحد من سرعة السيارات، ومراقبة سيارات النقل.

إنارة منطقة بين الجبلين

وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة كهرباء جنوب القاهرة، انتهت من بمد خط كابلات جهد متوسط، وتركيب محول كهرباء والعمل على تأمينه، وتم تركيب الكابلات الكهربائية بطول 3750 متراً، وتشغيل الولاعات وإنارة منطقة ما بين الجبلين بطريق الأوتوستراد، وتركيب لوحة الكهرباء، كما تم إنارة الطريق الأومترسطي بمسافة كيلو قبل النفق وبعده، وتوصيل التيار الكهربائي لتشغيل كاميرات المراقبة، وتوفير الإشارات والعلامات المرورية على الطريق.

طلاء واجهات العقارات

كما قامت نائب المحافظ بجولة في حي السيدة زينب، لمتابعة أعمال التطوير في إطار خطة رفع كفاءة «مسار آل البيت»، حيث يجري تنفيذ مقترح المنطقة الجنوبية برفع كفاءة وطلاء واجهات العمارات أمام ساحة بورسعيد، وعددها 26 عمارة، وشددت على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير بكفاءة عالية ودقة متناهية، وضغط الجدول الزمني وإنجازه في أقرب وقت ممكن، مع الاستمرار في أعمال رفع كفاءة الطرق والإنارة والتشجير.