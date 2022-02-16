« شعبة المحمول»: نطالب بوقف الاحتكار وحماية المنافسة داخل مصر

قال حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول، إنه مصر يدخلها 18 مليون جهاز هاتف محمول سنويًا، لأن أغلبية الشعب المصري أصبح يقتني أكثر من هاتف محمول، موضحًا أن ارتفاع أسعار الهواتف كان لعدة أسباب، منها الاحتكار وعدم وجود منافسة داخل الأسواق المصرية.

مصر ستكون من الدول المنافسة دوليا وعالميا

وأوضح «النبراوي»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته في الأمم المتحدة عام 2015، وعد المصريين بأن مصر ستكون من الدول المنافسة دوليًا وعالميًا في مختلف القطاعات، وستكون على قدم المساواة في المنافسة مع الدول الأخرى.

فرض الضرائب على أجهزة الهاتف المحمول

وأضاف عضو شعبة تجار المحمول، «أننا لا نرفع أسعار أجهزة الموبايلات، ولكن نطالب بوقف الاحتكار، وحماية المنافسة داخل مصر»، مشيرًا إلى أنه يتفق مع الدولة المصرية في فرض الضرائب على «الموبايلات»، موضحًا أن مكاتب التوكيلات العالمية تضع أسعارًا للمستهلك المصري أغلى من الدول الأخرى.

هامش ربح فاحش

وأكد أن ارتفاع الأسعار سببه الاحتكار، وعدم وجود منافسة ورسوم ضريبية، مبينًا أن مكاتب الأجهزة المحمولة داخل مصر تضع لنفسها هامش ربح فاحش، وأن أي رسوم تفرضها الدولة على أجهزة الهاتف المحمول تضفها على المستهلك بجانب هامش الربح، دون المساس بربح هذه المكاتب، وأيضا التجار يضيفون لأنفسهم هامش ربح آخر.