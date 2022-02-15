«المجتمعات العمرانية»: لا يحق للزوجة وأفراد الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية

بعد انتظار المواطنين لطرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، حجز وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل في مشروعات «جنة، سكن مصر، دار مصر»، إذ طرحت كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني فقط، دون مكاتب البريد مثلما كان يحدث من قبل، ما جعل الكثيرين يتوجهون بعدة أسئلة على السوشيال ميديا، خاصة بتلك الشقق السكنية.

لا يحق لأفراد الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية

وفي هذا الصدد، أجابت بوابة «الوطن» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول إمكانية الزوجة من التقديم على حجز شقق الإسكان إذا كان الزوج سبق له وتقدم للحصول عليها، موضحة أن وزارة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه لا يحق للمواطن الذي سبق له تخصيص وحدة سكنية من قبل التقديم لحجز وحدة سكنية أخرى، كما لا يحق لأفراد الأسرة مثل الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها لغيره، أو بالشراكة مع الآخرين.

وأشارت الوزارة في إعلانها، إلى أنه لا يحق للمتقدم أو الزوجة أو الأطفال القصر التقديم على حجز وحدة سكنية جديدة، في حالة إذا كان هناك استفادة سابقة لأي منهم من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

مميزات حجز وحدات إسكان متوسطي الدخل

- يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية بأسعار أقل من أسعار السوق.

- الوحدات السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، يحصل عليها بمجرد الإعلان عن الفوز بالوحدة.

- يمكن للعاملين بالخارج التقديم في شقق الإسكان للحصول عليها.

- الوحدات جاهزة للتسليم الفوري فور إعلان الفوز بالوحدات.

- إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عاما، بقسط شهري 1000 جنيه.

- تتراوح مساحة الشقة بين 130 إلى 150 مترا.

- يتوفر بالمشروعات جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين من مدارس وأسواق وغيرها من مقومات الحياة الأخرى.