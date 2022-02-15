كراسة شروط سكن مصر 2022.. مساحات تصل لـ133 متر ومقدم 40 ألف جنيه

كراسة شروط سكن مصر 2022.. تعد واحدة من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين من متوسطي الدخل، عن كراسة شروط سكن مصر، للإطلاع على التفاصيل الكاملة لطرح الوحدات السكنية، ومن ثم القيام بحجزها إلكترونيا، تزامنًا مع بداية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط «سكن مصر»، «دار مصر»، و«جنة»، عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

كراسة شروط سكن مصر 2022

ومع بداية الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة، نشر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، كراسة شروط سكن مصر 2022، عبر الموقع الإلكتروني للحجز، والتي تشمل جميع التفاصيل، وخطوات الحجز، بالإضافة إلى استمارة الحجز، ويمكن الإطلاع على كراسة شروط سكن مصر 2022، من خلال هذا الرابط.

تفاصيل مشروع «سكن مصر»

- تاريخ فتح باب التقدم ودفع مقدمات الحجز: 15-02-2022

- تاريخ نهاية التقدم ودفع مقدمات الحجز: 08-03-2022

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 09:00 ص

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 11:59 م

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 16-03-2022 09:00 ص

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 24-03-2022 12:00 ص

وحدات سكن مصر 2022

- يتم سداد مقدم جدية الحجز، وقيمته 40 ألف جنيه.

- تتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة ضمن سكن مصر، ما بين 106 م2 و133 م2.

- يتضمن طرح وحدات سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

ووفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يشترط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح، ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.