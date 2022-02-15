أستاذ علاقات دولية: المستشار الألماني هدأ من هواجس الحرب في أوكرانيا

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستشار الألماني أولاف شولتس كان هادئًا وبه قدر من الدفء، موضحة أن هذا اللقاء أعطى العالم بارقة أمل فيما يخص الأزمة الأوكرانية، إذ كان أفضل كثيرًا من لقاء بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انعقد منذ أيام قليلة.

بوتين أعلن سحب روسيا لقواتها من الغرب والجنوب

وأضافت «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس بوتين أعلن سحب روسيا لقواتها من الغرب والجنوب بعد لقاء المستشار الألماني، إذ أن سحب القوات الروسية من جنوب البلاد أمر مهم للغاية لأنه قريب من الحدود الأوكرانية، وهذا يّدل على أن لقاء بوتين وشولتس سبب تراجعًا وابتعادًا عن هواجس الحرب، كما أن المؤشرات كافة تدل على تراجع الأزمة، لكن بالطبع لا نتوقع تراجعًا سريعًا، فالأمور لا زالت متوترة بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي يُدرك فيه الطرفان تكلفة الحرب.

لا توجد قوات هجومية روسية على حدود البلدين

واستشهدت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، بتصريحات وزير الدفاع الأوكراني الذي ذكر أنه لا توجد قوات هجومية روسية على حدود البلدين، كما أن إعلان روسيا استعدادها لتصدير غازها عبر أوكرانيا رسالة طمأنينة للأخيرة، ويعد بمثابة مصدر دخل لها، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يكن مهتمًا بالأزمة الأوكرانية، على عكس جو بايدن الذي يعد امتدادًا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.