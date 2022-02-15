أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه عن الغناء بسبب هاني شاكر

أثار قرار وقف الفنان عمر كمال عن الغناء، الذي أعلنته نقابة الموسيقيين، وذلك بسبب إهانته للفنان هاني شاكر، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه

وفي أول رد فعل للفنان عمر كمال على قرار وقفه بسبب نقيب الموسيقيين هاني شاكر، تجاهل تماما ما حدث وشارك جمهوره بفيديو لأغنية بحبك التي قدمها في إحدى حفلاته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتفي بالتعليق على هذا الفيديو بكلمة «بحبك».

يذكر أن أزمة كمال وشاكر، بدأت عندما ظهر الأول منذ عدة أيام في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، وتحدث في أمور كثيرة كان من بينها نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وكتب أحد جمهوره تعليقا له في البث المباشر، قائلا: «هاني شاكر حاجز لك العودة»، ليرد عمر ساخرا: «ولا حد يقدر يحجز لي العودة بفضل ربنا سبحانه وتعالى».

وعلق آخر: «هاني شاكر هيمرجحك»؛ ليرد عليه عمر: «مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي أنا بشتغل أنا وفرقتي في كل حتة جوا وبرا وفوق وتحت وفي كل حتة يا قلبي».

نقابة الموسيقيين تصدر بيانا رسميا

وسرعان ما حذف كمال هذا البث المباشر من على صفحته الخاصة بموقع فيس بوك، وأصدرت نقابة الموسيقيين منذ قليل، قرارا بسبب تطاوله على الفنان هاني شاكر.

يذكر أن عمر كمال أحيا عددا كبيرا من الحفلات الغنائية مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.