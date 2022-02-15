مفاجأة في إيقاف عمر كمال.. بلاغ وإنذار بالشطب لنقابة الموسيقيين

قدم أيمن محفوظ المحامي، اليوم، إنذارا رسميا لنقابة الموسيقيين لشطب الفنان عمر كمال، بعد حضوره لمقر النقابة، وتقديم شكوى رسمية بسبب سخريته من النقيب هاني شاكر.

أيمن محفوظ: عمر كمال حط من قدر الموسيقيين

وجاءت تفاصيل الإنذار والشكوى المقدمة من أيمن محفوظ لنقابة الموسيقيين كالتالي: «بعدما ظهر المطرب عمر كمال في فيديوهات تحط من قدر فنان وموسيقي مصري بأسلوب مشين، وتناوله شخص نقيب الموسيقيين بالسخرية والتعالي وسب الدين يجب تحويله إلى مجلس تأديب؛ تمهيدا لشطبه نهائيا من نقابة الموسيقيين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 6 و12 و60 وما تلاها من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 ولائحته الداخلية التي تشترط لمن يكون عضوا في نقابة المهن الموسيقية، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وأشار محفوظ إلى أنه طبقا لنص المادة 12 من ذات القانون، تنتهي عضوية الموسيقي بالنقابة بصدور قرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء، ويحق له التظلم وفق الإجراءات المعتادة قانونا، واحترام كرامة المهنة وتقاليدها.

إحالة عمر كمال لمجلس تأديب

واختتم محفوظ إنذاره لنقابة الموسيقيين بالمطالبة بإحالة المطرب عمر كمال إلى مجلس تأديب وتوقيع أقصى عقوبة إدارية بشطبه من سجل نقابة الموسيقيين؛ لما صدر منه من تصريحات بها شبهة إهانة للنقابة واتخاذ اللازم قانونا.