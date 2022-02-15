10 آلاف متقدم لحجز وحدات الإسكان المتوسط في اليوم الأول للتسجيل

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المتقدمين في الإعلان الجديد للإسكان المتوسط وصل إلى 10 آلاف متقدم في اليوم الأول للطرح؛ منهم 2650 سددوا مقدم جدية الحجز اليوم، لافتة إلى أن الوزارة طرحت 7000 وحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

الإسكان: أسبقية الحجز تكون بعد إعلان من وقع عليهم الاختيار

وأوضحت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة المختصة بالمتابعة تفرز الطلبات بعد الانتهاء من التقديم لتحديد المستحقين، وبعدها يفتح باب الحجز الإلكتروني لتحديد الوحدات السكنية، مؤكدة أن أسبقية الحجز تكون بعد إعلان من وقع عليهم الاختيار، مشيرة إلى أن المواطن يسدد رسوم جدية الحجز ويستكمل دفع الـ15% أو 20% من قيمة الوحدة بعد الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري وتأكيد الاختيار عليه.

أغلى وحدة بالتمويل العقاري قيمتها 1.9 مليون جنيه

وأضافت أن أغلى وحدة سكنية في المبادرة وصلت قيمتها إلى 1.9 مليون جنيه، وأن المتقدم لها يدفع 80 ألف جدية حجز و400 ألف دفعة الاستلام، ومساحتها تصل إلى 250 مترا في القاهرة الجديدة، مشيرة إلى أن السعر يعتبر هو الأقل في منطقة القاهرة الجديدة مقارنة بالأسعار المتداولة في تلك المناطق، لافتة إلى أن الوحدات السكنية المعلن عنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فورا.